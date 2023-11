Papá en Apuros: Martín Seminario confiesa estar confundido con sus sentimientos por Julieta

Martín Seminario, en el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, se sinceró sobre los sentimientos que tiene sobre Julieta Olaya. Sin embargo, la situación que acabaría con un beso, terminó de la manera menos esperada por la interrupción de la más pequeña de la casa.

Martín volvió del hotel donde estaba con Natalia para reencontrarse con sus hijos, pero terminó buscando a Julieta para confesarle lo que estaba sintiendo. “Desde que tú apareciste, esta casa cambió. Cambiaron mis hijos, cambió la familia. De pronto volvió la alegría. Todo se llenó de color, Julieta. Hace tiempo que no veía a mis hijos tan felices y yo también. Julieta, yo no sé qué me pasa cuando estar cerca. Pero creo que estoy confundido contigo”, dijo el Capitán de fragata.

Momentos después, Martín agregó: “Confundido con lo que siento, con lo que me pasa contigo. Julieta, yo siento que te necesito. Me gusta cuando estás aquí, me gusta cuando estás con mis hijos. Yo pienso mucho en ti”. Pero Julieta se quedó sin palabras.

Cuando ambos se acercaron y estaban por darse un beso, apareció Marina. La pequeña Seminario provocó que Martín y Julieta se separaran rápidamente y siguieran como si nada hubiera pasado.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.