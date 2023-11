Papá en Apuros: Luna Seminario se cansó de la indecisión de Jhonatan y le pidió ser solo amigos

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Luna Seminario llegó hasta la casa de Jhonatan, el mejor amigo de su hermano que le gusta. Pese a que pensó que finalmente el cadete le pediría ser su enamorada, se llevó una mala “sorpresa”.

“Yo creo que si tu ingresas a la Escuela Naval, tú y yo podríamos ser enamorados”, le había dicho Jhonatan en la conversación. Con esa declaración, Luna entendió que le estaba pidiendo para ser su enamorada; sin embargo, Jhonatan se lo negó. “Tenemos que ver cómo nos relacionamos como cadetes en la escuela. Solo si todo eso funciona, tal vez, podríamos, en un futuro, ser enamorados”

Esto molestó a la hija de Martín Seminario, quien se cansó de la indecisión de Jhonatan. “En un futuro, puede que yo no quiera nada contigo. Puede que a mí me gusten otras personas. Cadetes por ahí que he visto. ¿Sabes qué? Yo no quiero algo así. Hagamos como si esto no pasó y olvidémonos de este momento y solo amigos, como siempre”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.