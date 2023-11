Papá en Apuros: Julieta regresó a casa Seminario para consolar a Luna por no ingresar a la Escuela Naval

Lo hizo por los niños. Pese a que prometió no volver, Julieta Olaya regresó a la casa de Martín Seminario para consolar a Luna tras fallar la prueba para ingresar a la Escuela Naval, su más grande sueño.

Luna se había encerrado en su cuarto y su papá intentó conversar con ella, pero solo recibió negativa. “Tú nunca creíste en mí. A la única que voy a dejar entrar a este cuarto es a Julieta, así que por favor dile que venga”, sentenció.

Luego de una conversación por teléfono con Martín Seminario, la joven se desencantó por ir a la casa de la familia Seminario. Y, una vez que ingresó al cuarto de Luna, la consoló: “Muy pocas cosas resultan a la primera. Mi amor, claro que sirve. Lo único que necesitas es ponerle más empeño. Si ese es tu sueño, no vas a parar hasta conseguirlo. Entiendo que estés triste, pero de ahí a decir que eres tonta, que no mereces amor, eso no te lo permito. Necesitas mirarte con más calma y tratarte con más amor”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.