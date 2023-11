Papá en Apuros: Julieta perdonó la traición de su amiga ‘La Gringa’, después de que asegurara que no le gusta Matías

Pese a que intentó evitarlos, Julieta Olaya se volvió a cruzar con su ex prometido Matías Quiroz y su amiga Kate ‘La Gringa’ en el muelle. Después de un breve enfrentamiento con su expareja, se quedó a solas con la que era su mejor amiga.

“Eras como una hermana para mí, ¿cómo fuiste capaz de hacerme algo así?”, le preguntó Julieta. “¿Qué voy a hacer en Lima si tú no me perdonas? Yo no quise darle beso, estaba borracho”, le respondió ‘La Gringa’.

“No puedo, te quiero mucho, eres mi mejor amiga, eres una hermana para mí. Te confié mis cosas, te dije todo, te pido que confíes en mí. Por favor. Julieta, confía en mí”, continuó Kate. Al parecer, esta confesión ablandó el corazón de Julieta y la perdonó. Ambas cerraron ese perdón con un fuerte abrazo en el muelle de Chorrillos.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata ‘Papá en Apuros’?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.