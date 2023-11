Papá en Apuros: Jhonatan Quiroz está enamorado de Luna Seminario, pero prefiere que sean solo amigos

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Jhonatan Quiroz ya no pudo ocultar sus sentimientos por Luna Seminario. Y, debido a que estaban peleados, decidió mandarle mensajes para volver a comunicarse. Y así lo consiguió.

Luna le devolvió la llamada, pero le aclaró que “ya no somos amigos. Nuestra amistad acabó”. Aunque Jhonatan no se daría por vencido tan fácil: “¿No existe una forma de arreglar eso? Desde que te has enojado conmigo, yo me he dado cuenta de que hay un alto porcentaje de probabilidades de que yo esté enamorado de ti”.

Pero, ni bien dijo esas palabras, parece que se arrepintió porque le pidió que sean solo amigos. “Está comprobado que cuando los amigos se enamoran no funciona. Es mejor que como amigos, Luna. Así vamos a durar mucho más”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.