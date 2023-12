Papá en Apuros: Hijos de Martín Seminario huyeron de casa tras pelea por el embarazo de Natalia

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Martín Seminario no pudo seguir ocultando el embarazo de Natalia Rodríguez a sus hijos, así que decidió contárselos. Sin embargo, la manera de decirlo no fue la esperada y mucho menos la reacción de los menores.

Al ver que sus cuatro hijos se habían quedado callados, el Capitán de fragata les consultó si no tenían nada que decir. El primer en responderle fue Vasco: “¿Por eso te casas? Te casas con Natalia por el bebé”. “¿Tú quieres tener un hijo papá?”, agregó Luna.

Al verse acorralado por sus hijos, Martín tuvo que sincerarse. “Obviamente yo la quiero, le tengo cariño (…) No lo esperaba (al bebé), pero a veces la vida es así. Ocurren cosas que se salen de los planes”, precisó.

Pero, quien no iba a quedarse callado fue realmente Cristóbal, su hijo mayor: “Claro, pero imagino que de tus planes (…) Tú fuiste y actuaste sin pensar en ninguna consecuencia, sin quiera pensar en nosotros (…) (Papá) Es un egoísta, un irresponsable y un inconsciente. No importa nadie más que tú, siempre te he apoyado. Pudiste ser más sincero conmigo desde el inicio. Vamos chicos”. En ese momento, los cuatro Seminario salieron de casa.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.