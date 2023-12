Papá en Apuros: Elvis logró que Cristóbal y Jhonatan se amisten

Se amistaron. En el capítulo veintiocho de Papá en Apuros, Elvis Tangoa y sus amigos, Jhonatan y Cristóbal, estaban por salir de la Escuela para sus respectivas casas. Sin embargo, antes de irse, el joven selvático terminó con las diferencias entre sus amigos.

“Los amigos pueden discutir, pero no dejan de ser amigos”, comenzó diciendo Tangoa. Además, el joven indicó: “Dejemos las cosas claras, no se meterán con las hermanas, ni con Barbie”. Por su parte, Cristóbal dejó en claro sus intenciones. “Yo no tengo ninguna intención de meterme con Bárbara”

Tras amistarse, Jhonatan los invitó a su cumpleaños: “Vamos, ustedes son mis mejores amigos”

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.