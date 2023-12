“No siento nada por él”: Julieta le mintió a Matías sobre sus sentimientos hacia Martín Seminario | Papá en Apuros

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Matías Quiroz le pidió aclarar su situación a Julieta Olaya después de que retomaron su relación amorosa. El joven quería saber si su pareja aún tiene sentimientos por Martín Seminario.

“Julieta júrame que no sientes nada por el señor Martín. Yo sé que estamos juntos, pero no puedo estar con un fantasma al costado. No quiero vivir toda la vida pensando que sientes algo por él todavía”, dijo el hijo de Victoria Pacheco.

Al verlo desesperado, Julieta intentó calmarlo: “A ver, el señor Martín es mi pasado, ahora tú eres mi futuro. Mati, yo ya no siento nada por el señor Martín. Te lo juro”.

Pero, esa “afirmación” quedó totalmente desmentido en el momento en que Julieta visitó la tumba de su madre Susana, a quien le dijo toda la verdad. “Yo sé que tú sabes que yo estoy enamorada del señor Martín. Perdóname, perdóname por mentirle a Matías, por decirle que ya me había olvidado de él. Pero yo necesito que me vean bien, me vean feliz. Ayúdame mamita, ayúdame a poderme enamorar de Matías y darme fuerzas para olvidarme del señor Martín y sacarlo de mi cabeza y mi corazón”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se transmite de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.