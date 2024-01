Natalia se comunica con su aún esposo y le pide el divorcio | Papá en Apuros Cap.64

Se comunicó con él. En el capítulo sesenta y cuatro de Papá en Apuros, Carlos, el aún esposo de Natalia, se comunicó con ella por teléfono. Él le preguntó el motivo de la llamada y se mostró muy asustado de que la policía estuviera involucrada con dicha comunicación.

“No era Bárbara quien me extrañaba, si no tú estabas detrás de esto”, le dijo Carlos al teléfono. Al escucharla, Natalia le dijo rápidamente: “Quiero que firmes el divorcio. Me engañaste. Necesito que firmes los papeles. Voy a rehacer mi vida. (…) Tenemos que llevarnos bien, necesito el divorcio”.

“Nunca dejas de sorprenderme, Natalia”, le dijo el hombre. “Solo dame tu dirección, necesito validar tu firma en una notaría”, le rogó la mamá de Bárbara. Carlos, asustado de ser capturado, le preguntó: “¿Segura que la policía no está implicado en esto?“.

Carlos quedó en enviarle la dirección de su hostal y cuando lo hizo, Bárbara y Natalia gritaron: “¡Lo logramos! Martín, al fin vamos a poder casarnos“.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.