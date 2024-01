“Mis hijos no pueden pensar eso”: Martín se molesta con Julieta por no descartar un romance entre ellos | Papá en Apuros Cap. 63

Se lo dijo. En el capítulo sesenta y tres de Papá en Apuros, Martín se molestó con Julieta, luego de escuchar a sus hijos pidiendo que la niñera sea su madre, en lugar de Natalia. El capitán de fragata no dejó pasar la oportunidad y le reprochó a la chorrillana por no aclarar el tema.

“Tú deberías ser nuestra mamá, tú eres menos mandona y más divertida”, señaló Vasco antes de ir a arreglar su maleta. Al escucharlo, Martín le exigió respuestas a Julieta. “¿Le dijiste que no va a suceder?¿Le explicaste que no vas a ser su mamá?”, preguntó.

Cuando Julieta negó, Martín se enojó y le dijo: “Julieta, mis hijos no pueden pensar esas cosas. Son pequeños, pero no se pueden ilusionar por cosas que no van a pasar nunca. Tú dijiste que lo nuestro es un error, así que es imposible que seas la mamá de mis hijos. Te voy a pedir por favor que no los vuelvas a ilusionar de esa manera“

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.