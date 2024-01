Julieta y Natalia se pelean por cuidar a Marina: ¿Quién ganó esta ronda? | Papá en Apuros Cap. 56

Se pelearon. En el capítulo cincuenta y seis de Papá en Apuros, Julieta fue al llamado de la menor de los Seminario. La pequeña Marina no quería estar con nadie más que no sea la hija de Ramón, mientras se encontraba enferma.

Cuando la niña se durmió, Natalia entró a su habitación con la intención de echar a Julieta. “Si quieres, ya te puedes ir. Yo me quedo con ella. Se hará tarde y tu novio se puede enojar”. Ante ello, la chorrillana le contestó: “Yo ya conversé con mi novio y no tiene ningún problema”.

Natalia no se rindió y continuó con su objetivo: “Julieta, pero qué sacrificada. Además, no se va a dar cuenta, ya se durmió. Si se despierta está Martín, yo, su familia. Así que te pido un taxi”. Sin embargo, Julieta se mostró directa: “Señora, por favor, me voy a quedar un rato más con ella”.

Además, la pequeña se levantó y dijo: “Julieta me duele la garganta”. Natalia aprovechó su oportunidad y le ofreció un vaso con agua, pero la niña la rechazó: “Julieta quiero estar solo contigo”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.