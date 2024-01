“Es el día más difícil de mi vida”: Martín se confiesa con Julieta minutos antes de la boda | Papá en Apuros Cap. 59

Nerviosos. En el capítulo cincuenta y nueve de Papá en Apuros, Julieta fue la encargada de avisarle a Martín que ya llegó el juez. La chorrillana se dispuso a darle unas palabras al capitán de fragata minutos antes de su boda

“Señor Martín, no se lo he dicho antes, pero felicidades”, comentó Julieta cuando lo vio. Además de ello, la joven lo ayudó a arreglar su vestimenta, por lo cual se acercó mucho al novio. Por su parte, Martín no pudo evitar confesarle: “Julieta, este es el día más difícil de mi vida”.

La novia de Matías le dijo: “No diga eso. Se va a casar y va a comenzar un nuevo capítulo de su vida. Estoy segura de que la señora Natalia lo hará feliz”. En medio de su conversación apareció Ramón y le deseo felicidad a Martín. “Mi hija y yo le deseamos que sea muy feliz“, le expresó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.