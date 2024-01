Elvis confronta a Cristóbal y le grita duras palabras: “Ya no somos amigos” | Papá en Apuros Cap. 58

No lo perdonó. En el capítulo cincuenta y ocho de Papá en Apuros, Elvis fue a la casa de Cristóbal para recoger un cuaderno. En el lugar, Cristóbal trató de pedirle disculpas a su amigo, pero el selvático se negó a cualquier tipo de perdón.

“Tú y yo ya no somos amigos”, le dijo visiblemente dolido. Ante ello, Cristóbal le pidió perdón otra vez: “Perdóname Elvis, ya no sé qué hacer”. Tangoa no se quedó callado y le respondió enojado: “Tú estás mal de la cabeza. Lo que me da más rabia es que a ti no te gusta Bárbara. No te importo. Me da igual que estés triste o si ella te besó. A mí lo que me da más rabia es que le hiciste caso”.

Cristóbal quiso tranquilizarlo y le dijo: “Si quieres recuperarla no me voy a meter”. Elvis se enojó aún más y le respondió tajante: “¿Tú crees que yo estaría con una huambra como esa? Te dejo el camino abierto”.

“No te vayas así, tú y yo somos hermanos”, le pide Cristóbal cuando lo vio irse de su casa. Pero Elvis le dice duramente: “Ya no y no quiero tener nada que ver contigo”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.