“Debería darle vergüenza”: Julieta confrontó a Martín Seminario por la acusación contra su padre Ramón | Papá en Apuros

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Julieta no pudo ocultar su indignación con la injusticia contra su padre Ramón y llegó hasta la casa Seminario. Ahí, la joven pidió hablar con Martín Seminario; pero antes tuvo un pequeño intercambio de palabras con Natalia.

“¿Perdón? ¿Tú qué tienes que hablar con Martín?”, le cuestionó la prometida del Capitán de fragata. “De que usted trató de ladrón a mi papá. Conversamos acá o vamos a su escritorio”, le respondió la joven.

Para amenizar la situación, Martín llevó a Julieta a su escritorio para conversar. “¿Cómo puede dejar que traten así a mi papá? Que lo humillen de esa manera, que le revisen las cosas”, le reclamó la joven. “Tranquila por favor, yo no tenía la menor idea de eso, ni siquiera estaba en la casa cuando pasó”, aseguró el comandante.

Pero no terminó ahí, sino que Julieta siguió diciendo: “No voy a permitir que lo traten así. ¿Entendió? Entonces dígaselo a su novia. Dígale que, porque no tenemos plata, no quiere decir que seamos ladrones”. “Eso yo lo tengo claro, y nunca dudé de Ramón. Pero natalia no conoce tanto a tu papá como yo y se equivocó”, enfatizó la hija de Ramón.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se transmite de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.