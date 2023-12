Cristóbal deja en claro a Bárbara que debe respetar su relación con Stephanie | Papá en Apuros

Cristóbal Seminario y Stephanie Quiroz lograron retomar su relación después de varios malentendidos. Así que, ahora más decidido, el cadete de la Escuela Naval aclaró las cosas con Bárbara, la mejor amiga de su enamorada.

Bárbara, al estarse quedando en la casa de los Seminario con su mamá Natalia, aprovechó en ingresar a la habitación de Cristóbal para entregarle un vaso de jugo.

En ese momento, el hijo mayor de Martín aprovechó para decirle: “En primer lugar, me gustaría que no te metas en nuestras cosas con Stephanie. Y, en segundo lugar, Bárbara, yo te tengo cariño, y vamos a vivir juntos. Entonces, no quiero que te confundas, yo estoy con Stephanie, y estoy muy enamorado de ella. Nunca va a pasar nada entre tú y yo”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se transmite de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.