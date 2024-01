Papá en Apuros Cap. 59: Almirante enfurece con Martín y le hace un pedido que afectará a Natalia

Molesto. En el capítulo cincuenta y nueve de Papá en Apuros, el Almirante llamó a Martín Seminario a su oficina para tener una mejor conversación privada. En el lugar, el superior de Martín le llamó la atención por lo ocurrido en su boda.

“Eres comandante y de los mejores. No te necesito decirte que los rumores por la situación con la señora Rodríguez solo se incrementarán con esta novedad”, le dijo molesto. Ante ello, Martín trató de apaciguar la situación. “Lo sé Almirante. Esta situación se escapa de mis manos. No me imaginé que podía pasar una cosa así. Natalia no se imaginaba que seguía casada”, comentó.

Sin embargo, el almirante no lo dejó pasar y le pidió que se aleje de Natalia. “Martín hemos sido bastante comprensivos con tu peculiar situación. A título personal, creo que deberías tomar distancia entre tú y tu novia. Todos saben que está embarazada de ti, pero ahora dirán que convive contigo cuando está casada con otro hombre”, aseveró.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.