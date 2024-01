Don Lucho le pide a Emilia formalizar su relación: “Vamos en bus para que conozcas a mi familia” | Papá en Apuros Cap. 51

Están enamorados. En el capítulo cincuenta y uno de Papá en Apuros, Don Lucho no pierde el tiempo y le pide a Emilia formalizar su relación. La abuela de los niños Seminario se muestra reacia a hacerlo, pero el pescador le hace un pedido especial.

“Quiero que vaya a Catacaos conmigo para que conozca a mi familia. Vamos en un bus 18 horas y llegamos”, le comentó. Al escucharlo, Emilia se quedó sorprendida por su pedido: “Creo que estamos yendo un poco rápido”.

Además, la socialité le reveló que no quiere nada serio: “Antes de que esto avance quiero decirle que no quiero ningún compromiso”. Por su parte, Don Lucho le respondió: “no me diga que me va a salir como esas flacas que dicen soy soltera y hago lo que quiero“.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.