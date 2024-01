Papá en Apuros Cap. 49: Emilia evita que Don Lucho se marche a Catacaos y le propone lo impensado

No quiere que se vaya. En el capítulo cuarenta y nueve de Papá en Apuros, Emilia fue en busca de Don Lucho al muelle. Sin embargo, Julieta le contó que el pescador estaba rumbo a Catacaos. Emilia se mostró triste y confundida ante ello.

“Lo vi en la mañana. Dijo que se iba de viaje. Debe haber pasado un problema fuerte, porque dijo que no volvería más”, le contó la Gringa Kate. Tras escucharla, Emilia fue rápidamente al terminal terrestre para evitar la situación.

“Don Lucho por favor no se vaya. No se aleje de mí. Sé que he tenido muchos miedos, pero no quisiera que piense que a mí no me importa, porque de verdad yo lo estimo mucho”

“¿Le gusto?”, le preguntó el pícaro pescador. Por su parte, la abuela de los niños Seminario. “El otro día en la casa lo traté mal porque estaba Lucía, pero a mí se me rompería el corazón si usted se va”, le confesó.

“Si me quedo, ¿en qué cambiaría?”, le preguntó Don Lucho. La socialité accedió tener una relación: “Tenemos que ir viendo. Podemos salir”, le indicó con una risa nerviosa. Sobre todo por el pedido de Don Lucho: “Si me quedo, vas a tener que darme un beso de verdad”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.