Papá en Apuros Cap. 49: ¿Cómo convenció Natalia a los hijos de Martín para quedarse con él?

Quiere caer bien. En el capítulo cuarenta y nueve de Papá en Apuros, Natalia se levantó muy temprano para prepararle el desayuno a los niños Seminario. Cuando Vasco, Marina y Luna bajaron a desayunar se quedaron sorprendidos al ver la mesa. “¡Panqueques!”, “Qué rico”, “Hace meses que no comíamos así”, fueron sus comentarios.

“Natalia, ¿por qué nunca nos habías preparado cosas tan ricas?”, le preguntó Marina. “¿Como que no? Siempre les he traído, pero como ustedes paraban molestos conmigo ni se daban cuenta”, le respondió la madre de Bárbara.

Ante ello, Vasco se atrevió a preguntar: “Natalia, ¿despidieron a mi papá?”. Al recibir una respuesta negativa, Natalia les explicó el motivo por el cual estaba triste. “Yo estoy triste porque me siento sola y el bebito también. Les diré la verdad: puede ser que me vaya de la casa con el bebito y Barbarita también. No iríamos bien lejos y no podrían ver a su hermanito o hermanita. Pero les mandaría fotos del bebé desde la guardería”.

Además, Bárbara añadió: “Yo quería otra cosa para nosotros. Que nos ayuden con el bebé, pero si nos vamos nada de eso podrá ser”. Antes de irse al colegio, los niños sorprendieron a Martín al mostrarse cariñosos con Natalia.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.