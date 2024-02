Al descubierto: Martín Seminario encontró a Natalia y Carlos muy cariñosos | Papá En Apuros Cap. 71

En el capítulo 71 de “Papá en Apuros”, Natalia encontró en el departamento a Carlos y su hija. Esto no le hizo gracia a la mujer embarazada, quien le increpó por tomarse atribuciones que no le corresponden. Sin embargo, en medio de su discusión, ocurrió algo que sería malinterpretado por Martín Seminario.

“¿Quién te dio permiso para recoger a mi hija del colegio? No te quiero cerca de ella”, le dijo Natalia a su expareja. Por su parte, el hombre se mostró calmado y le preguntó: “Natalia en qué momento caímos en esto. Tú y yo nos queríamos”.

Sin embargo, Natalia no se dejó manipular: “No empieces. No te voy a dejar que juegues con ella”. Carlos le confesó que en serio extraña a su hija, por lo que le pidió a Natalia llevarse bien, pero ella no lo tomó adecuadamente: “¿Tienes idea de lo difícil que fue para mí sacar adelante a Bárbara. Ahora estoy embarazada y estás rompiendo todos mis sueños”, le dijo llorando.

Carlos, inmediatamente la consoló y abrazó: “Tranquila, yo nunca quise romper tus sueños”. Sin embargo, al mismo instante ingresó Martín Seminario, quien los vio compartiendo y les cuestionó: “¿Qué está pasando aquí?”

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.