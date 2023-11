“Papá en Apuros”: Martín Seminario despide a Julieta Olaya para no confundirla

El romance y diversión se viven en cada uno de los episodios de “Papá en Apuros”; sin embargo, los momentos de tensión nunca faltan. Esta noche Martín Seminario tomará una radical decisión que podría herir a Julieta Olaya. La joven chorrillana será despedida, luego de que su padre exponga sus sentimientos.

“¿Usted quiere que yo me vaya?”, le consulta Julieta a Martín en el reciente avance promocional. “Las cosas se pueden complicar y uno se confunde”, responde Martín. “Quién se está confundiendo”, pregunta Julieta. “Tú te confundiste”, afirma el Capitán de Fragata. Pero no todo serán malas noticias, pues Jorge Arrarte y Vicky Pacheco sorprenderán a los tres hermanos Quiroz, tras anunciar su compromiso matrimonial.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 13 de noviembre?

En el capítulo de ayer, Jorge Arrate le pidió a Vicky dar un paso más en su relación amorosa, mudándose con ella. Sin embargo, los hijos de Vicky: Matias, Jonathan y Stephanie no fueron los más felices con esta noticia y amenazaron con abandonar su hogar.

La paz volvió a la casa de los Seminario, luego de que Julieta convenciera a Luna y Marina de disculparse con su padre, tras haber protagonizado un gran escándalo en el lobby del hotel en el que pasaría la noche con Natalia Rodriguez. “Papá, quería pedirte disculpas por lo que pasó anoche. Yo no quería que tú pasaras vergüenza, aunque me dio mucha rabia la situación. Pero yo respeto que tú puedas tener una compañera, así yo no esté de acuerdo”, dijo Luna Seminario.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas podrán disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.