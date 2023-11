Papá en Apuros: Julieta y Martín sacarán a flote sus más profundos sentimientos

“Papá en Apuros” sigue generando gran expectativa en la audiencia. Todas las noches, esta divertida historia familiar trae consigo inesperadas revelaciones, donde cada vez más los personajes se sinceran con sus sentimientos. Esta noche Julieta y Martín le harán caso a sus corazones y estarán a punto de darse su primer beso.

“Julieta yo no sé qué me pasa cuando estás cerca, yo pienso mucho en ti…cada vez me cuesta más estar cerca de ti”, le dice Martín Seminario a Julieta en el video promocional. En el avance también se observa que la relación de Stephanie y Cristóbal se verá amenazada por los celos del mayor de los Seminarios.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 14 de noviembre en “Papá en Apuros”?

En el capítulo de ayer, Matías Quiroz decidió pasar la página con Julieta, robándole un beso a ‘la gringa’ Kate. El hijo mayor de Vicky le contó a la mejor amiga de Julieta que debió de haberse fijado en ella. “Gringuita, ¿sabes qué? Yo la embarré. Yo debí enamorarme de una chica como tú”, aseguró Matías.

Los hijos de Martin: Vasco y Marina engañaron al Capitán de Fragata para que regrese lo más antes posible de su cita con Natalia Rodríguez. Los menores llamaron a su padre para contarle que la menor de los Seminarios tenía 40 grados de fiebre.

