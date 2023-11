‘Papá en Apuros’: Julieta no puede ocultar más sus sentimientos hacia Martín Seminario

Cada día los episodios de “Papá en Apuros” se ponen más emocionantes. La historia del viudo Capitán de Fragata sigue generando grandes impresiones en el público no solo por la trama, sino también por sus auténticos personajes. Hoy martes 7 de noviembre será una noche donde el corazón de la protagonista Julieta Olaya saldrá a flote al no poder ocultar más sus sentimientos hacia Martín Seminario.

“Cuando me mira como que todo se paraliza, me quedo sin aire”, se le escucha decir a Julieta Olaya en el reciente avance promocional, donde también se le observa embelesada por las atenciones de Martín Seminario. Sin embargo, la bella chorrillana no la tendrá nada fácil, pues Natalia Rodríguez buscará la forma de acercarse cada vez más a Martín, e incluso intentará alojarse en la casa de los Seminario.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 6 de noviembre?

La relación de Stephanie Quiroz y Cristóbal Seminario está en su apogeo y esto quedó demostrado ayer, cuando el mayor de los Seminario fue capaz de gritar su amor a los cuatro vientos. “Hola, atención por favor, quiero que todos miren a la chica de polo verde limón. Ella es la chica más hermosa de todo Lima”, dijo Cristobal en pleno servicio social frente a todos sus compañeros.

Pero quien no la está pasando de maravilla es Vicky Pacheco, quien echó a Jorge Arrate luego de que Ramón Olaya le confesara la infidelidad de su pareja. “Quiero que te largues…Escúchame tú a mí. A mí solo me ves la cara de tonta una vez en la vida. Fuera de aquí, fuera”, expresó enfurecida Vicky.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas pueden disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.