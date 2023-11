“Papá en Apuros”: Julieta está a punto de abrirle su corazón a Martín

“Papá en Apuros” sigue generando gran expectativa en la audiencia. Todas las noches, esta divertida historia familiar trae consigo inesperadas revelaciones, donde cada vez más los personajes se sinceran con sus sentimientos. Esta noche Julieta se verá expuesta ante Martín y estará a punto de abrirle su corazón al Capitán de Fragata.

“No me gusta cuando está cerca, porque me asusta lo que estoy sintiendo por usted”, le dice mirándolo a los ojos Julieta Olaya a Martín Seminario en el reciente avance promocional. Sin embargo, esta parejita no será la única que traerá novedades esta noche, pues la relación de Stephanie Quiroz y Cristóbal se verá en peligro por las acciones de Bárbara.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 7 de noviembre?

En el capítulo de ayer, Natalia Rodriguez logró su cometido, quedándose a dormir junto a su hija Bárbara en la casa de los Seminario. La menor aprovechó la oportunidad para despertar al lado de Cristóbal Seminario, y en plena noche se metió en la habitación del enamorado de su mejor amiga Stephanie.

Jorge Arrarte fue otro personaje que también consiguió el perdón de Vicky Pacheco. El instructor de la Escuela Naval fue en busca de la madre de Matías para explicarle su supuesta infidelidad y hacerle entrega de un anillo.

