Papá en Apuros: Julieta cuidará nuevamente a los niños Seminario, pero puso una condición a Martín

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Julieta le propuso a Martín Seminario retomar su trabajo como niñera de sus tres hijos menores. Sin embargo, le puso una condición especial para poder cumplir con esta importante tarea.

Al saber que la joven estaba dispuesta a trabajar con él nuevamente, el Capitán de fragata se alegró, pero le duró poco. “Yo no puedo regresar a su casa. Lo que yo le quería proponer es que yo podía llevar a sus hijos a la casa de Vicky. Además, yo sé que la señora Natalia no quiere que regrese, y la verdad es que ella me pone un poco nerviosa”, aseguró la hija de Ramón.

Asimismo, y para dejar la situación clara, Julieta agregó: “A mí no me hace bien. Yo no me quiero confundir. Además, usted ya pasó la página, se va a casar con la señora Natalia y va a tener un bebé. Yo me voy a casar con Matías”. Al escucharla, el comandante quedó impresionado con la noticia: “No sabía que te ibas a casar, felicitaciones. Debes estar muy feliz”.

Así que, después de ver que esa era la única manera de tener nuevamente la ayuda de Julieta, Martín aceptó el trato.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.