Papá En Apuros: Hijos de Martín Seminario no aceptan a Natalia Rodríguez como nueva pareja de su padre

“Papá en Apuros” se pone cada vez más interesante. Pese a tener pocos días de estreno, la nueva novela de Latina ya dio muchos giros inesperados. Hoy jueves 2 de noviembre se vivirá un capítulo emocionante, donde Martín Seminario deberá lidiar con la negativa de sus menores hijos por confirmar su relación con Natalia Rodríguez.

“Martín no la tendrá nada fácil, pero no será el único”, se escucha en el reciente avance promocional en el que se ve a Luna y la pequeña Marina en contra de la nueva relación de su padre Martín Seminario. Los Quiroz no se quedarán atrás, pues también tendrán que aceptar a Jorge Arrarte como la nueva pareja de Vicky Pacheco.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 1 de noviembre?

En el capítulo de ayer, Natalia Rodríguez logró conquistar al Capitán y oficializaron su relación con un apasionado beso. “Natalia, me siento muy bien cuando estoy contigo (…) No sé muy bien cómo decir esto, me siento un poco raro. Tal vez sea por la edad. Pero, ¿te gustaría que tú y yo seamos enamorados?”, dijo Martín Seminario.

Pero no todo fue felicidad en este episodio, pues Bárbara y Stephanie se enfrentaron en la fiesta por Cristóbal Seminario, hasta el punto de jalarse de los cabellos y tuvieron que separarlas. Al final de la noche, el mayor de los Seminario dejó sola a Bárbara por ir detrás del amor de Stephanie.

“Papá en Apuros” promete enamorar con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, el humor, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar, principales componentes de esta historia que las familias peruanas podrán disfrutar de lunes a viernes desde las 9:20 p.m. por Latina Televisión.