Papá en Apuros: Emilia Santillana recibió un beso de Don Luis y su reacción causó intriga

En el nuevo episodio de “Papá en Apuros”, Emilia Santillana invitó a Don Luis, su compañero de campaña pro Boulevard de las artes, a cenar en la casa de los Seminario. Sin embargo, recibió un desplante por parte de su ‘reinita’.

Por ello, la suegra de Martín Seminario regresó al muelle de Chorrillos para pedirle disculpas. “Usted es una persona que me cae muy bien. Lo estimo”, aseguró la viuda. “¿Qué tanto me estima? Es que tenemos que hablar claro porque si hay una estimación donde usted me estima a mí y yo la estimo a usted podríamos estimarnos juntos, ¿no cree, mi reinita?”, la cuestionó Don Luis.

Pero, el trabajador del muelle no esperó ni un segundo más y le dio un beso en la boca a la ‘memé’. Esta acción tomó por sorpresa a Emilia, aunque su gesto al alejarse de Don Luis podría demostrar que el señor no le es indiferente.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.