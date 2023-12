Papá en Apuros, capítulo EN VIVO: ¿Cuándo se emitirá el episodio 44?

Este viernes 22 de diciembre, Latina transmitirá un resumen de todo lo que sucedió en la semana en Papá en Apuros por Fiestas Navideñas. Por ese motivo, el capítulo 44 de la exitosa novela peruana se emitirá el día martes 26 de diciembre. ¡No te pierdas el nuevo episodio a las 9:20 PM por las pantallas de Latina, Latina Play y Latina.pe.

Adelanto del capítulo 44 del martes 26 de diciembre:

¡Paren todo! La pequeña Marina no dejará que su padre esté a solas con Natalia. Además, Jorge llega con otro scooter a la casa de los Quiroz, pero ellos piensan que se lo ha robado. El romance entre él y Vicky crece cada día, para pesar de Ramón.

Además, todos se alistan para la fiesta sorpresa de Martín. En plena celebración, Bárbara sorprende a Elvis pidiéndole que sea su enamorado. Pese a haber estado distanciados, el amor entre Julieta y Martín no murió. El Capitán de Fragata sigue teniendo sentimientos muy fuertes hacia la bella chorrillana, quien recientemente regresó a la casa Seminario para cuidar a los niños. En el episodio de hoy, Martín le pedirá a la hija de Ramón que se quede con él en su cumpleaños, pero será sorprendido por Natalia.

En el reciente avance del capítulo se observa a Julieta conversando con Martín en los exteriores de la casa Seminario. “No hay nada en el mundo que me haría tan feliz que pasar mi cumpleaños contigo… si tú te quedas sería el mejor regalo para mí”, le dice el Capitán a Julieta, sin imaginarse que Natalia interrumpiría la conversación.

Mira aquí el episodio 44 de “Papá en Apuros” EN VIVO:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el episodio 43?

En el reciente episodio, los hijos de Martín estuvieron planeando una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Martín; sin embargo, Marina no pudo ocultar el secreto y terminó confesando todo a su padre. “¿Fiesta? me han preparado una fiesta de cumpleaños? …Yo les prometo que me voy a sorprender como nunca en la vida”, le dice Martín a sus hijos.

Por otro lado, Emilia le confesó a un cura el beso que se dio con Don Lucho. “He pecado de palabra, pensamiento y omisión. Yo soy viuda, estoy hace muchos años sola y nunca había pensado en un hombre. Yo creo en los sacramentos. Recientemente, conocí a un hombre y he sentido cosas. Lo peor de todo es que es un hombre que no me gusta, es ordinario, corriente, poco agraciado”, dijo la suegra de Martín Seminario.