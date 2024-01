Papá en Apuros, capítulo 60 EN VIVO: Natalia hará todo lo posible por encontrar al padre de Bárbara para casarse con Martín

Este lunes 22 de enero se transmitirá el capítulo 60 de “Papá en Apuros”, la novela familiar de Latina Televisión. En este nuevo episodio, se verá las consecuencias del fallido intento de matrimonio entre Natalia y Martín.

El Capitán de Fragata y Julieta conversan tras el incidente ocurrido en la boda. Esto no hace nada feliz a Natalia, quien le exige a Bárbara que encuentre a su padre a como de lugar para casarse de una vez con Martín.

En el reciente avance se observa que Julieta le confiesa a su mejor amiga que no quiere que el señor Seminario se case, pues si lo hace lo perderá para siempre. “Como el comandante ya no se casa, las cosas pueden cambiar”, le dice la ‘Gringa’ Kate a su amiga Julieta en el reciente avance. En ese momento, Julieta confiesa que no quiere perder a Martín. “En el fondo no quiero que se case, porque sé que lo voy a perder definitivamente”. ¿Qué sucederá entre ellos?

Mira AQUÍ el capítulo 60 de “Papá en Apuros”

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el último episodio?

En el reciente episodio, el Almirante de la Marina le llamó la atención a Martín por los ocurrido en su boda. El superior del Capitán le pidió que se alejara de Natalia. “Martín hemos sido bastante comprensivos con tu peculiar situación. A título personal, creo que deberías tomar distancia entre tú y tu novia. Todos saben que está embarazada de ti, pero ahora dirán que convive contigo cuando está casada con otro hombre”, dijo el Almirante.

Pedro le confesó a Jhonatan y Elvis que el amor de su vida es Stephanie. Tras haber jugado cartas y ganar, los cadetes Tangoa y Quiroz le preguntaron a Pedro de quién estaba enamorado. “Da igual, porque el amor de mi vida sabe lo que siento…Me gusta tu hermana. Siempre me ha gustado Stephanie”, dijo Pedro.