Papá en Apuros, capítulo 54 ADELANTO: Julieta Olaya está decidida a olvidar a Martín Seminario

Cristóbal sigue en un conflicto; no sabe qué hacer con Stephanie y Pedro. Sin embargo, Jhonatan Quiroz le advierte y dice que sí intentar terminarla, su hermana nunca lo perdonaría. Otro que sufre problemas de amor es Ramón, luego de que Vicky le dijera que es como el hermano que nunca tuvo.

Por otro lado, Julieta no puede superar a Martín Seminario y se lo confiesa a ‘La Gringa’. Pero está dispuesta a olvidarlo, mientras que Martín estaría pensando en proponerle matrimonio a Natalia.

Mira AQUÍ el capítulo 54 de “Papá en Apuros”

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el capítulo 53 de “Papá en Apuros”?

Julieta tomó la radical decisión de terminar sus sentimientos por Martín y esto fue lo que le dijo cuando la fue a buscar al muelle. “Nosotros ya no tenemos nada. Yo me voy a casar ahora y estoy enamorada de Matías. Estoy enamorada de él. Yo me confundí y me equivoqué con usted. Pero, ¿quiere que sea bien honesta con usted? Me arrepiento, me arrepiento porque por ese error pude perder a Matías”, exclamó Julieta Olaya.

Martín se disculpó con Natalia por haber intentado dejarla y ella lo perdonó. “Martín, yo te amo, y el amor lo perdona todo. Yo entiendo que estés confundido, que esto no estaba en tus planes (…) Nosotros ya habíamos quedado en algo, íbamos a ser una familia, nos íbamos a casar…Entonces, ¿seguimos adelante? Te aseguro que te haré feliz. Todos vamos a ser muy felices”, le dijo Natalia al Capitán.