Papá en Apuros, capítulo 51 EN VIVO: Natalia intentará recuperar a Martín pero será rechazada

¡No puede más! Martín Seminario ya no quiere seguir ocultando sus sentimientos y empezará a sincerarse con Natalia. La futura madre de su hijo estaba decidida a arreglar las cosas con el Capitán; sin embargo, Martín le confesará no estar enamorado de ella. ¿Será esta la oportunidad para que por fin Martín y Julieta vivan su romance?

En el reciente avance se observa que Natalia desea luchar por su relación. “Voy a luchar por tu amor y por nuestra familia”, le dice Natalia a Martín. Ante esta confesión, el Capitán decidió decirle la verdad. “Lo siento, pero yo no estoy enamorado de ti”, aclara Martín.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el último episodio?

Después del apasionante beso que se dieron, Julieta le puso fin a su romance con Martín. “Créeme que no hay nada más lindo para el bien del mundo que estar contigo, pero la realidad es que esto es un sueño y cuando uno se despierta se transforma en pesadillas”, dijo la hija de Ramón.

Tras haber renunciado a su empleo, Martín le pidió a Ramón regresar a su casa para que cuidara de los niños. Sin embargo, el papá de Julieta no aceptó. “Justo me he quedado sin nanas, te ofrezco aumento de sueldo, vacaciones, lo que tu quieras”, mencionó el capitán. No obstante, Ramón se mostró muy firme en no querer volver. “No se preocupe señor Martín. Yo ya veré”