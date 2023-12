Papá en Apuros, capítulo 38 EN VIVO: Ramón Olaya no piensa regresar a la casa Seminario

En el adelanto del capítulo de hoy de “Papá en Apuros”, ayer se descubrió al culpable del anillo hurtado. La pequeña Marina confesó haber robado la sortija para evitar la boda de su padre con Natalia. Esta revelación dejó asombrados a todos, en especial a Martín Seminario, quien no defendió a Ramón Olaya de las acusaciones de su pareja.

Tras la confesión de Marina, Martín intentará traer de regreso a Ramón; sin embargo, el padre de Julieta tiene decidido no volver a la casa de los Seminario. “Te necesito mucho aquí en la casa”, dijo Martín en el reciente avance. “Discúlpeme, pero no voy a volver”, respondió Ramón.

Mira EN VIVO el episodio 38 de “Papá en Apuros”

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 13 de diciembre?

El amor entre Luna y Jhonatan parece haber llegado a su fin. El cadete intentó recuperar a la hija de Martín; sin embargo, ella no quiere saber nada de él. “No quiero hablar contigo, no me vuelvas a llamar…Jhonatan, tú no eres el chico del cual yo me enamoré. Tú solo me confundes, no sé por qué haces eso. Mejor quédate con Tati o con cualquier otra chica, pero a mí no me vuelvas a buscar porque a mí tú ya no me importas”, expresó Luna.

Por otro lado, luego de haberse reconciliado con Stephanie, Cristóbal no dudó en dejarle las cosas en claro a Pedro para que no intervenga en su relación. “Puede ser (que Stephanie se aburra de él), pero hasta que ese momento llegue yo voy a hacer mi mayor esfuerzo por hacerla feliz…Qué pena me das, hermano. De verdad, es una pena que seas tan prejuicioso”, dijo Cristóbal.