Papá En Apuros Cap. 94: Natalia presionará a su hija Bárbara para que siga difamando a Julieta en redes

En el episodio de hoy en “Papá en Apuros”, Julieta nuevamente será víctima de las acciones desesperadas de Natalia, quien en su intento de recuperar a Martín no dudará en seguir manchando la imagen de la joven chorrillana. Natalia presionará a Barbara para que continúe difamando a Julieta en las redes sociales

Pero el acoso contra Julieta alcanzará una nueva dimensión cuando alguien decida llevar la difamación al extremo, pintando la palabra “ladrona” en la lancha de Julieta.

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Al presenciar que Stephanie se irá del país, Bárbara intentó recuperar a Cristóbal, haciéndole una inesperada propuesta. “Quería preguntarte cómo estabas porque me enteré de que Stephanie se va a España y sé que ella te importa mucho (…) Si ella ya se va, no tienes que salir con ella”.

Martín le confesó a Natalia que no se casará con ella. “No podemos seguir así. Este hijo no tiene nada que ver. Yo me voy a hacer cargo de mi hijo, con todo lo que eso implica. Tú y yo no tenemos nada que hacer juntos. No estoy enamorado de ti, no podemos estar por obligación. Creo que debemos terminar definitivamente. Natalia, yo no me voy a casar contigo”, dijo el Capitán.

