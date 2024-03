Papá en Apuros Cap 92 EN VIVO: Natalia planea vengarse de Julieta por el rechazo de Martín

En el episodio de hoy en “Papá en Apuros”, el enfoque estará en Natalia, quien se encuentra al límite con la frialdad percibida de Martín hacia ella y su futuro hijo. Después de enfrentarse a la constante indiferencia de Martín, Natalia decide tomar cartas en el asunto y buscar venganza contra Julieta. Profundamente herida por el rechazo y la falta de atención, Natalia elaborará un plan para desacreditar a Julieta públicamente.

Natalia planeará un complot ingenioso, involucrando a un supuesto turista argentino, quien será pagado para difamar a Julieta en redes sociales acusándola de un delito grave: robo. Con esta maniobra, Natalia espera causar daños en la reputación de Julieta. ¿Logrará Natalia su venganza? ¿Cómo reaccionarán Martín y Julieta ante esta acción?

¿Qué pasó en el reciente episodio?

Luego de enterarse de que Matías golpeó a Martín, Julieta se arrepintió de haberle contado la verdad a su novio. “Matías, ¿por qué hiciste algo así?”, expresó Julieta muy alterada. “Yo solamente fui a aclarar las cosas, nada más. Quería que te enteres por mí”, fue lo que mencionó Matías Quiroz intentando justificarse.”¿Cómo se te ocurre hacer algo así?”, le increpó Julieta.

Cristóbal llamó a Stephanie para pedirle perdón por todo lo que había causadp, y se llevó con una gran sorpresa. “Quería pedirte disculpas por las fotos que andan circulando”, comenzó diciendo el cadete. “¿Tú y yo qué, Cristóbal? A mí me da lo mismo lo que hagas”, sentenció la hija de Vicky.

Pero esa no fue la única mala noticia, Cristóbal se enteró que Stephanie decidió irse del país. “¿Sabes qué, Cristóbal? Deja de preocuparte por mí… por cómo estoy, por cómo me siento… Porque ya fue, recontra fue, tanto fue que me voy a ir”, dijo Stephanie.

