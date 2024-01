Papá en Apuros, capítulo 59 EN VIVO: ¿Martín y Natalia se casarán?

Este jueves 18 de enero se transmitió el capítulo 59 de “Papá en Apuros”, la novela familiar de Latina Televisión. En este nuevo episodio, Todo parece oponerse a que Martín y Natalia puedan unirse en matrimonio.

El Capitán de Fragata aún sigue teniendo sentimientos encontrados por Julieta y esto podría poner en riesgo su día especial con la próxima madre de su hijo. Minutos antes de la boda, Martín tendrá un pequeño encuentro con la joven Chorrillana. ¿Qué le confesará?

En el reciente avance se observa que Martín le confiesa a Julieta no estar convencido de casarse. “Este es el día más difícil de mi vida” dice el capitán a la joven chorrillana. “Yo estoy segura de que la señora Natalia lo va a hacer muy feliz” expresó Julieta.

Mira AQUÍ el capítulo 59 de “Papá en Apuros”

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el capítulo 58 de “Papá en Apuros”?

En el reciente episodio, Martín atrapó a Cristóbal y Bárbara besándose. El Capitán les pidió que no confundieran las cosas entre ellos. “Cristóbal esto no está bien y es incómodo para todos. Vivimos en la misma casa y no corresponde que se confundan las cosas… ustedes tienen que tener una relación de hermanos, no de romance”, expresó Martín.

Matías y Jhonatan se dieron cuenta de las intenciones que tiene Pedro con su hermana. Ambos hermanos amenazaron al amigo de Stephanie para que no la haga sufrir. “Te voy advirtiendo que no la hagas sufrir”, dijo Jhonatan. “Y si le haces algo que le haga daño, te la vas a ver con nosotros. No es una advertencia, es una amenaza”, concluyó Matías.