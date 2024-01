Papá en Apuros, capítulo 63 EN VIVO: Bárbara encontrará al aún esposo de Natalia

Este jueves 25 de enero se transmitirá el capítulo 63 de “Papá en Apuros”, la novela familiar de Latina Televisión. En este nuevo episodio, Natalia sigue en la búsqueda incansable de su aún esposo. Cada vez le queda menos tiempo para seguir viviendo en la casa de Martín.

Además, Elvis Tangoa encuentra el video de Cristóbal besándose con Bárbara y le reclama al hijo mayor de Martín Seminario sobre la situación.

En el reciente avance también se observa cómo los hijos de Martín afirman que quisieran tener una mamá como Julieta y se dicen directamente. Por último, Bárbara por fin dio con el paradero de su padre.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el último episodio?

Julieta desea volverse a enamorar de Matías para dejar en el pasado su romance con Martín. El Capitán de Fragata intentará saber cuáles son los sentimientos de Julieta hacia él, luego de no haberse casado con Natalia. Sin embargo, la hija de Ramón dejó en claro su compromiso con su prometido Matías.

“No te sentí triste porque no me pude casar”, le dijo Martín a Julieta en el reciente avance. “Yo me voy a casar con Matías y estoy más feliz que nunca” remarcó Julieta. En el video promocional, también se le escucha a la joven chorrillana que hará todo lo posible para volverse a enamorar de Matías.