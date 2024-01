Papá en Apuros, capítulo 56 EN VIVO: Marina pide la presencia de Julieta frente a Natalia

En el capítulo 56 de Papá en Apuros, Vicky y Matías empiezan una búsqueda para encontrar detalles de la vida personal de Jorge. El hijo mayor de los Quiroz, no quiere que quede nada al aire.

El doctor llegó a ver a Marina y resulta que tiene amigdalitis. La pequeña de los Seminario no quiere irse de la casa de Julieta y en todo momento pide su compañía. ¿Martín accederá a este pedido?

¿Qué pasó en el último episodio?

Tras varios imprevistos en la relación de Julieta y Matías, el hijo de Vicky está inseguro sobre los sentimientos de su prometida. Sin embargo, la joven chorrillana no piensa dar un paso atrás y mantiene firme su decisión de casarse. La hija de Ramón le prometerá a Matías no volver a fallarle.

“Claro que me quiero casar contigo, sino no estaríamos haciendo todos estos planes juntos”, le dice Julieta a Matías en el reciente avance. “No quiero que me vuelvas a fallar por favor”, responde Matías. “Yo me he equivocado, pero no te voy a volver a fallar”, finaliza Julieta.