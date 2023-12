Papá en Apuros, capítulo 39: Jorge le pidió a Vicky que decida entre él y Ramón

Tras hallar a la culpable del robo de la sortija, Natalia y Martín están arrepentidos por culpar a Ramón. La pareja del Capitán quiere enmendar el daño que le causó al papá de Julieta, pidiéndole disculpas personalmente. Sin embargo, él está decidido a no regresar a la casa de los Seminario.

En el reciente avance del capítulo se observa a Natalia y Martín dentro de la casa de Vicky. “Vine a pedirle perdón personalmente a Ramón, nos encantaría que vuelvan a nuestra familia”, le dice Natalia a Ramón y Julieta. Pese a que la pareja de Martín quiso rectificarse, Ramón no dará su brazo a torcer. “Yo no vuelvo a esa casa, aunque la señorita Natalia se arrastre como una foca”, exclamó el papá de la chorrillana.

Mira AQUÍ el episodio 39 de “Papá en Apuros”

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lista completa de actores confirmados que participan de “Papá en Apuros”

Juan Carlos Rey de Castro como Martín Seminario

Luciana Blomberg como Julieta Olaya

Ximena Díaz como Natalia Rodríguez

José Miguel Arguelles como Cristóbal Seminario

Bianca Bazo como Marina Seminario

Matilde León como Luna Seminario

Mariano Ramírez como Vasco Seminario

Rodrigo Sánchez Patiño como Jorge Arrarte

Nico Ponce como Matías “El Toyo” Quiroz

Joaquín Escobar como Jhonatan Quiroz

Bruno Odar como Ramón “Moncho” Olaya

Denisse Dibós como Emilia Santillana

Paulina Bazán como Stephanie Quiroz

Adriana Campos como Bárbara Castro

Ekaterina Konysheva como Kate Chamberline

Mónica Rossi como Vicky Pacheco

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.

¿Qué pasó en el episodio de ayer 14 de diciembre?

Luego de la lamentable confusión por el anillo perdido, Ramón está decidido a empezar de cero, buscando un nuevo trabajo. Sin embargo, el padre de Julieta no obtuvo buenos resultados; ya que, los centros laborales no lo querían por su poca experiencia o por ser mayor para los puestos.

Por otro lado, Bárbara no dejará ir tan rápido a Cristóbal y convencerá a Luna para que sea su aliada en su plan de conquistar al mayor de los Seminarios. “A mí me gusta solo uno. ¿No es obvio? Tu hermano”, le dijo Bárbara a Luna, quien respondió: “Pero eres amiga de su enamorada”. “Pero en el amor todo se vale…Tú me ayudas con Cristóbal y yo con Jhonatan” , finalizó la hija de Natalia.