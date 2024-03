Papá en Apuros Cap. 98: Natalia le suplicó a Bárbara que no diga quién es el verdadero padre de su bebé

Natalia Rodríguez no pudo seguir ocultando la verdad. Por eso, recurrió a su hija Bárbara para confesarle quién realmente es el padre del bebé que está esperando. La confesión de su madre tomó por sorpresa a la joven en el capítulo 98 de “Papá en Apuros“.

Al saber que el padre del bebé es Jorge Arrarte y no Martín Seminario, Bárbara no podía creerlo. “Es imposible”, es lo único que atinó a decir la hija de Natalia en ese tenso momento.

Pero la mujer no se quedó callada y soltó todo: “Yo de verdad no puedo seguir ocultándoselo a todos, al menos en ti tengo que confiar. Son cosas que pasan. No tengo por qué darte explicaciones. Y tampoco tengo que crucificarme por eso. Yo estaba soltera y él estaba soltero y, bueno, pasó. Ahora cada uno tomó su rumbo”.

Además, Natalia le pidió a Bárbara que no se le ocurra decirle esto a nadie, mucho menos a Jorge. “No se puede enterar de esto. Él me pidió que me haga la prueba de ADN, pero le oculté el resultado”, precisó. Además, la mujer confesó que está completamente enamorada de Martín y hará todo para recuperarlo. “Yo lo amo, lo amo enserio. Yo no puedo perderlo. Por favor, ayúdame. Martín nunca se debe enterar de la verdad”, concluyó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.