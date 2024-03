Papá En Apuros Cap. 89: Jhonatan arma escándalo en el cine para impedir que Luna bese a Pablo

En el capítulo 89 de Papá en Apuros, Jhonatan no pudo contener sus celos por ver a Pablo y Luna juntos. El joven cadete no quiere que, por nada del mundo, la hija de Martín Seminario le dé un beso a su saliente. Esta vez, armó todo un escándalo dentro de una sala de cine e incluso Elvis Tangoa y Cristóbal Seminario tuvieron que cargarlo para que salga.

El popular ‘Bombim’ ingresó muy furioso al lugar donde se encontraba Luna. “¿Jhonatan, qué haces acá? ¿tu me estás siguiendo?”, fue la reacción de la señorita al ver entrar al cadete. “Eres una fresca, le ibas a dar un beso a Pablo”, manifestó Jhonatan muy furioso. “¿Por qué no te vas? Por favor”, le suplicó Luna.

Jhonatan no quiso salir e incluso se sentó su costado por unos minutos, pues su objetivo era que ambos no se dieron un beso. “No me voy a de aquí, nadie me saca hasta que termine la película”, sentenció. “Vergüenza vas a pasar cuando le des un beso a Pablo y no sean enamorados”, agregó.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.