Papá en Apuros Cap 89 EN VIVO: Julieta rechazará el amor de Martín

¡El drama y la tensión alcanzan su punto máximo en el capítulo de hoy de “Papá en Apuros”! En el episodio de hoy, Martin se encuentra desesperado por recuperar el amor de Julieta. Martin ruega a Julieta para que estén juntos, pero se enfrenta a una dura negativa, ya que Julieta está comprometida para casarse con Mathias.

“Ya no puedo seguir ocultando lo que siento por ti…Yo sé que a ti te pasa lo mismo”, le dice Martín a Julieta en el reciente avance. “Ese es el problema que yo no siento lo mismo por usted”, responde la joven, dejando asombrado al Capitán de la Marina.

Mientras tanto, Jorge tomará una decisión drástica al enfrentar a Natalia. Jorge le pondrá un ultimátum a Natalia, exigiendo respuestas sobre la verdadera paternidad del hijo que espera. “Te voy a dejar tranquila cuando te hagas la prueba de ADN. Así que mañana a las 10 a.m. nos esperan para saber si el hijo que tienes allí es de Martín o mío”, dice el instructor a Natalia.

Mira EN VIVO el capítulo 89 de “Papá en Apuros”

¿Qué pasó en el capítulo 88 de “Papá en Apuros”?

Ramón le confesó todo su amor a Vicki. “No, Vicky. Me gustas, todo de ti. Un amor dulce”, afirmó. Además, Ramón se disculpó con ella por no haberle dicho antes sobre sus sentimientos. “Sé que fui un tonto al no decírtelo antes. Para mí eres la mujer más maravillosa que existe y estoy completamente enamorado de ti”

Stephanie rechazó a Cristóbal y lo botó de su casa por haber jugado con ella y Bárbara. “Estoy molesta por haber aceptado estar en una relación donde me siento tan poquita cosa”, comentó enojada.

