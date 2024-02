Papá en Apuros Cap 86: Julieta le pidió a La Gringa estar en su boda para que se olvide de Matías

¡Para no creer! Aunque parecía que la amistad entre Julieta Olaya y La Gringa terminaría con la confesión de amor de la extranjera hacia Matías, todo indica que las amigas lograron superar esta situación y mantener intacta su amistad.

En el capítulo 86 de “Papá en Apuros”, La Gringa llegó hasta la casa de Julieta para decirle que no estaría en su boda con Matías porque no sabía si sería capaz de verlos juntos. Pero la joven optó por hacerle una propuesta que la ayudaría a olvidarse de su amor por Matías.

“Te quiero a mi lado, te necesito a mi lado. Tal vez te sirve ver que me caso con Matías para que puedas cerrar el ciclo, así como a mí me sirvió ver al señor Martín casándose con la señora Natalia; aunque finalmente ellos dos no se casaron. Pero no sabes cómo me dolió en el alma. Eso me ayudó a dar vuelta a la página”, aseguró la hija de Ramón.

Aunque, La Gringa se mostró reacia: “Julieta, yo te juro que me quiero quedar para ayudarte en tu matrimonio como tu amiga, es lo que más quiero. Pero necesito saber si tú de verdad me perdonas”. “Claro que te perdono y te quiero ayudar. Mira, en el amor, uno no controla los sentimientos”, le respondió Julieta, disipando cualquier problema que pudiera existir entre ambas.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”, la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.