Papá en Apuros Cap. 67: Pedro le ofreció un trabajo a Stephanie, pero ¿conseguirá el permiso de Vicky?

En el capítulo 67 de “Papá en Apuros”, Pedro llamó a Stephanie para ofrecerle un trabajo como mesera para ese mismo día. Sin embargo, la joven le dijo que no sabía si podía aceptar porque estaba castigada porque su madre Victoria se enteró que había faltado durante un mes a sus clases en la academia.

“¿Una chamba para hoy en la noche? No creo que pueda, me castigaron sin salir una semana”, aseguró la joven. “Voy a preguntar, pero no creo que pueda, no creo que me den permiso. Si tú sabes cómo se puso mi mamá, estaba enojada”, agregó.

Así que, durante la cena, Stephanie intentó convencer a su mamá al decirle que iría a visitar a su amiga para poder escaparse a trabajar. Pero no recibió la respuesta esperada. “Stephanie, ¿tú crees que yo nací ayer? Estás castigada una semana. Tú no puedes andar así por la vida sabiendo que has hecho mal”, aseveró Vicky.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.