Papá en Apuros Cap. 60: Natalia recurrió a medidas desesperadas para poder casarse con Martín

Natalia Rodríguez se mostró decaida después de su intento fallido de casarse con Martin Seminario. En ese sentido, el Capitán de fragata llegó a su habitación para intentar tranquilizarla; pero la mujer ya tenía en mente un plan para resolver la situación.

Tras despedirse de Martín, Natalia se quedó a solas con su hija Bárbara, a quien le contó cómo hará para encontrar a su expareja y conseguir el divorcio: “Tenemos que encontrar a tu papá como de a lugar. Vas a llamar a todas tus tías, tus tíos, a todos a los que les debe plata”.

Pero, su hija aseguró que no habría manera de conseguir el apoyo de la familia de su padre porque las “odian”. “No importa, los vas a llamar y vas a llorar con hipo. Así vas a hacer porque yo me tengo que casar con Martín. ¿Viste cómo la lanchera se metió a la casa? Como un buitre. No puedo perder tiempo”, dijo preocupada la mujer.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.