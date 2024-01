Papá en Apuros Cap. 60: Martín Seminario confiesa a Julieta cómo se siente tras fallida boda con Natalia

Luego de que el juez de paz les confirmara que no podían contraer matrimonio, Martín Seminario y Natalia Rodríguez se dispusieron a despedir a sus invitados. Pero, de un momento a otro, el Capitán de fragata quedó a solar con Julieta Olaya.

En el capítulo 60 de “Papá en Apuros”, el comandante de La Marina se despidió de su prometida porque ella se sentía mal. Así que, cuando estaba por abandonar el recinto, Julieta se le acercó para despedirse.

“Ya me voy señor Martín. Lamento todo lo del matrimonio, seguro pronto lo van a poder celebrar”, dijo la joven chorrillana. Sin embargo, ni ella esperó escuchar lo que Martín le diría; “Yo debería estar triste porque no me casé, pero no me siento así”.

Ese momento fue interrumpido por Matías Quiroz, el prometido de Julieta, quien le dijo que todos la estaban esperando en el auto para irse. “Julieta, ¿vamos? Estamos todos, falta tú nada más”, la apuró el joven.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.