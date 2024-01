Papá en Apuros Cap. 50: Martín Seminario le pide nuevamente a Ramón que vuelva a la casa

Ramón tuvo una fuerte discusión en su actual trabajo y terminó renunciando. Resulta que el papá de Julieta accidentalmente botó la basura y su jefe se enfureció por tal acción. Es por eso que decidió abandonar su actual trabajo.

Cuando volvió a casa, más temprano de lo normal, Julieta se percató y le preguntó el motivo. Él no quiso decir nada debido a que los niños se encontraban presentes. Sin embargo, insistió y terminó confesando que había dejado el trabajo. Martín Seminario llegó de repente y le hizo una propuesta.

“Justo me he quedado sin nanas (…) te ofrezco aumento de sueldo, vacaciones, lo que tu quieras”, mencionó el capitán. No obstante, Ramón se mostró muy firme en no querer volver. “No se preocupe señor Martín. Yo ya veré”

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.