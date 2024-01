Papá en Apuros Cap. 48: Cristóbal enfureció con Stephanie porque Pedro contestó su celular

Los problemas entre Cristóbal y Stephanie gracias a Pedro siguen incrementando. Esta vez el amigo de la Quiroz se apareció por sorpresa en la puerta de su casa con una idea: hacer pizza juntos. Ella no quedó muy contenta con la idea y le lanzó una advertencia, pues no le gustó que se apareciera como si nada.

“Si es que tienes algún plan me voy, aunque he traído un montón de cosas que a ti te gusta”, fue lo que le contestó Pedro intentando convencerla. Stephanie hizo hincapié en que estaba mal que él se llevara mal con su pareja. “Me fastidia que siempre haya problemas. No les pido que sean los mejores amigos, pero podrían dejar de pelearse cada vez que se ven”.

Luego de que aceptara, una llamada repentina llegó al teléfono de Stephanie, era Cristóbal. Pero él se llevó la sorpresa de que Pedro contestara. “Creo que te equivocaste de número”, le dijo. Luego lo remató con lo siguiente: “En estos momentos no está disponible para hablar con tarados”. Eso fue el detonante para que el hijo de Martín Seminario se molestara.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.