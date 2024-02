Pablo le dio duro golpe a Jhonatan por besar a Luna: La familia del cadete tuvo que defenderlo | Papá en Apuros Cap 78

Enojado. En el capítulo 78 de Papá en Apuros, Pablo llegó lleno de ira a la casa de Jhonatan para confrontarlo por haber besado a Luna. El joven no se contuvo y lo amenazó con no acercarse a la joven Seminario.

“Así que le diste un beso a mi enamorada… Confiésalo, ¿la besaste?”, le gritó mientras lo agarraba del polo y lo arrastraba dentro de la casa. El joven se mostró lleno de furia mientras esperaba la respuesta del cadete.

La familia de Jhonatan salió en su defensa, pero antes Jhonatan habló: “Tranquilo. Sí, le he dado un beso a Luna y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida”. Luego de escucharlo, Pablo no pudo contenerse y le dio un puñete. Además, antes de irse lo amenazó: “¡No vuelvas a acercarte a Luna!”.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.