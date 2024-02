No se siente un buen padre: Martín hará de todo por recuperar la confianza con sus hijos | Papá en Apuros Cap 78

Triste. En el capítulo 78 de Papá en Apuros, Martín Seminario se mostró decepcionado de cómo había estado llevando su vida con sus hijos. El hombre considera que les ha fallado como padre. Por eso, se sentó a hablarlo junto a su mejor amigo Jorge.

“Lo que más me importa es recuperar a mis hijos. Tengo 4 hijos. Cuando murió Antonio estuve muy mal y me encerré en mí mismo. Dejé solos a mis hijos. Vivimos juntos y no los conozco”, reconoció Martín mientras conversaba con Jorge.

Si bien su mejor amigo se mostraba comprensivo, Martín reveló que tomaría decisiones radicales con tal de permanecer más cerca a sus hijos. “Tengo que empezar de cero. Antonio dejó un espacio muy grande, pero nunca hice mi labor de papá. Nunca hice nada para conocerlos mejor. Tengo que hacer cambios y tomar decisiones”, aseveró.

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite la novela de Latina?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.