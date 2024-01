¡No quiere casarse!: Martín se rehusó a dar un paso más en su relación con Natalia | Papá en Apuros Cap.53

Este jueves 11 de enero se transmitió el capítulo 53 de “Papá en Apuros”. En este episodio, Martín Seminario le aseguró a Natalia Rodríguez que no era buena idea casarse en este momento porque él no está enamorado de ella.

Sin embargo, la mujer utilizó todas sus técnicas de persuasión: “Mientras estemos juntos, podemos solucionarlo todo. Creo que la mayoría de nuestros problemas han sido porque no hemos tenido tiempo para nosotros. Mientras no nos casemos, tus hijos no me van a dejar entrar a tu cuarto. Ni siquiera hemos podido tener una conversación tranquila”.

Pero el comandante la frenó porque no piensa que la solución a sus problemas como pareja sea casarse “lo antes posible”. “Yo tampoco creo que sea la solución a todos nuestros problemas. Pero sí a muchos. Mi amor, tú me necesitas, yo te necesito, ¿qué estamos esperando?”, acotó Natalia.

Aunque, el Capitán de fragata decidió finalizar la conversación así: “Natalia, no digo que entre nosotros no haya un futuro, solo que en este momento no estoy seguro (…) (Lo de Julieta) fue una confusión. Ella y yo nunca tuvimos nada, ella está enamoradísima de Matías y se va a casar con él. Yo le agarré cariño porque es la hija de Ramón y se lleva bien con mis hijos, nada más”.

Puedes ver la escena completa de “Papá en Apuros” dándole clic al video ubicado en la parte inferior:

¿De qué trata “Papá en Apuros”?

La nueva ficción cuenta la historia de Martín Seminario (Juan Carlos Rey de Castro) un Capitán de fragata de la Marina viudo con 4 hijos, que luego de varios años de estar solo se encuentra con Julieta Olaya (Luciana Blomberg) con quien comparte nuevas experiencias. La vida del protagonista dará un giro de 180°, pues experimentará nuevas emociones en su vida.

Lo que sucederá en cada capítulo será parte de esta historia donde la lealtad, la amistad, el amor y la familia se irán adentrando en el corazón de cada televidente.

¿A qué hora se transmite “Papá en Apuros”?

“Papá en Apuros” es una propuesta que cautivará a todo el público peruano con una historia cercana y cargada de ingredientes cautivadores como el romance, la lealtad, la amistad, la solidaridad y el amor familiar. La serie se estrenó este lunes 23 de octubre y podrá ser vista de lunes a viernes a las 9:20 p.m. a través de las pantallas de Latina Televisión.